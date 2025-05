Un palloncino per sorridere: il gesto del poliziotto a Lampedusa che ha commosso tutti

Roma, 2 maggio 2025 – Un semplice gesto di umanità, un attimo di respiro nel mezzo di un’esperienza difficile. Al porto di Lampedusa, un poliziotto ha regalato palloncini colorati ai bambini migranti in attesa di imbarcarsi sul traghetto per Porto Empedocle. In un momento di attesa che per molti può sembrare solo una formalità, ma che per questi piccoli rappresenta un passaggio carico di emozioni, un agente ha scelto di regalare sorrisi, gonfiando palloncini e consegnandoli uno ad uno ai bambini.

Erano circa 300 le persone in partenza, in gran parte donne e bambini, accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’imbarco. Il poliziotto protagonista del gesto non è nuovo a questi scenari: opera regolarmente nei trasferimenti tra molo Favarolo, l’hotspot, e il porto di contrada Imbriacola. Questa volta, però, ha deciso di andare oltre il dovere, regalando un momento di leggerezza.

Accanto a lui, presente sull’isola anche il vescovo metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, giunto a Lampedusa insieme a una carovana di ragazzi che parteciperanno alla Giovaninfesta. Anche il vescovo si è fermato con i migranti, avvicinandosi ai più piccoli, condividendo un momento di vicinanza spirituale e umana.