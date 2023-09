Ursula von der Leyen: “Un nuovo corso per la gestione dell’immigrazione in Europa”

Roma, 26 settembre 2023 – Nel corso di un recente incontro con il primo ministro ceco, Petr Fiala, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito l’importanza di affrontare il fenomeno della migrazione in Europa con soluzioni comuni e condivise. La migrazione è un tema che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e richiede un approccio unitario per garantire una gestione efficace ed umana.

Von der Leyen ha dichiarato: “La migrazione è un fenomeno che riguarda tutta l’UE e necessita di soluzioni europee. Noi vogliamo supportare gli Stati membri a gestire in maniera efficace e umana la migrazione.” Queste parole sottolineano l’impegno dell’Unione Europea nel trovare una risposta collettiva a una sfida che coinvolge non solo l’Europa, ma il mondo intero.

Uno degli aspetti centrali di questa dichiarazione è l’attenzione rivolta all’accoglienza dei rifugiati ucraini, una questione particolarmente rilevante dati gli eventi recenti legati al conflitto in Ucraina. La solidarietà europea è un valore fondamentale e Von der Leyen ha assicurato al primo ministro ceco il sostegno dell’UE nella gestione di questa crisi umanitaria.

Ma le parole della presidente non si sono fermate all’ambito retorico. Von der Leyen ha annunciato un piano concreto per affrontare la sfida migratoria, sottolineando: “Abbiamo proposto un aumento dei target di bilancio da 15 miliardi specificamente per aiutare i Paesi membri sulla migrazione.” Questo significa che l’Unione Europea sta impegnando risorse significative per sostenere gli Stati membri nell’affrontare la migrazione in maniera efficace, responsabile e umana.

Questo aumento dei fondi è un segnale tangibile dell’impegno dell’Unione Europea a fornire non solo un supporto finanziario, ma anche una guida politica e un coordinamento nelle politiche migratorie. Questo è fondamentale in un momento in cui la migrazione è al centro delle preoccupazioni globali e quando la solidarietà tra le nazioni è essenziale per affrontare le sfide umanitarie e sociali.