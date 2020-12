Vaccino, via libera in Europa a Pfizer: dal 26 l’arrivo delle dosi in Italia

in

Roma, 21 dicembre 2020 – Via libera dall’Unione europea al vaccino Pfizer/Biontech. L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid 19. Ad annunciarlo è stata Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali.

Le prime dosi per l’Italia partiranno dal Belgio il 24 dicembre e arriveranno allo Spallanzani di Roma a partire dal 26 per la successiva distribuzione in tutta Italia. Il 27 previsto il “Vaccine day”.

“E’ la notizia che aspettavamo”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.