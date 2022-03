Ho dei familiari giunti dall’Ucraina: è possibile che restino in Italia anche solo per un periodo finché decidono di raggiungere altri parenti in altri Stati? L’esperto risponde

Roma, 28 marzo 2022 – I cittadini Ucraini giunti in Italia in questo ultimo periodo, data l’emergenza, possono rimanere sul territorio fino a 90 giorni anche senza necessità di richiedere un permesso di soggiorno entro tale termine.

Tale possibilità è concessa proprio in ragione dell’eccezionale situazione per tutte le persone che non abbiano intenzione di stabilirsi in Italia ma dirigersi eventualmente verso altri Paesi, anche dell’Unione Europea.

Tale periodo di 90 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui viene attestato l’ingresso in territorio Italia, tramite timbro sul passaporto oppure dichiarazione di presenza.

Infatti anche questi cittadini sono tenuti a dichiarare la propria presenza entro 8 giorni dall’arrivo in Italia presentandosi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura (modulo al seguente link).

In questa sede bisognerà portare anche: il passaporto ( o certificato di identificazione dell’Ambasciata Ucraina a Roma) e dichiarazione di ospitalità (modulo al seguente link), firmata dalla persona presso cui si è temporaneamente accolti.

Se trascorsi 90 giorni, o anche prima, si intende rimanere in Italia sarà necessario richiedere formalmente un permesso di soggiorno, che attualmente viene riconosciuto ai cittadini residenti in Ucraina fino al 24 febbraio 2022, nella forma della “protezione temporanea”.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato