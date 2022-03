Marche. Minori stranieri non accompagnati, protocollo operativo ad Ancona per accertarne l’età

in

Roma, 28 marzo 2022 – È stato firmato nei giorni scorsi nella prefettura di Ancona un protocollo operativo per gestire le procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati.

Scopo di tale documento, infatti, è di rendere omogenee, a livello regionale, armonizzandole, le procedure adottate dai diversi soggetti istituzionali coinvolti per l’identificazione e l’accertamento.

Si vuole, così, tutelare l’interesse superiore del minore, prendendo a fondamento i principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Onu nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991.

Il protocollo è stato sottoscritto dal prefetto Darco Pellos, dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, dal presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona Vincenzo Capezza, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona Giovanna Lebboroni, dai prefetti di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis, di Fermo Vincenza Filippi, di Macerata Flavio Ferdani, di Pesaro-Urbino Tommaso Ricciardi e dal presidente Anci–Marche Valeria Mancinelli.