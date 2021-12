Novità. Patente di guida: validità foglio rosa a 12 mesi e possibilità di tre prove pratiche

in

Roma, 14 dicembre 2021 – La Legge 156/2021 ha apportato, tra le altre, anche due importanti modifiche in materia di patente: aumentata da 6 a 12 mesi la validità dell’autorizzazione a praticare – il cosiddetto “foglio rosa” – e prevista la possibilità di sostenere tre volte anziché due l’esame pratico.

Con successiva circolare reperibile al seguente link, il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito poi quanto segue.

Il comma 11 dell’art.121 del codice della strada da prevede la possibilità di “ripetere per non più di due volte la prova pratica di guida”, prenotando il relativo esame entro il termine di validità del foglio rosa, che autorizza ora ad esercitarsi fino a 12 mesi dal suo rilascio.

Tali modifiche interessano:

coloro che hanno avuto il foglio rosa dopo il 10 novembre 2021;

coloro che hanno richiesto dopo tale data la revisione della patente.

Inoltre, le stesse disposizioni sono applicabili a chi ha ottenuto il “riporto dell’esame di teoria”, ossia l’emissione di un nuovo foglio rosa per mancato superamento dell’esame di guida nei sei mesi a disposizione, possibilità prevista dalla circolare prot. n. 24583 del 30 luglio 2019 per far fronte ai ritardi degli Uffici.

Anche in tale ultima ipotesi, via aumentata a 12 mesi sia la validità del nuovo foglio rosa pur emesso prima del 10.11.2021, che la possibilità di sostenere la prova pratica fino a tre volte.

Pertanto, anche se la modulistica già emessa, reca dicitura “validità 10 mesi”, dovrà intendersi estesa a 12 mesi.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato