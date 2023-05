Deny K torna a Roma con il suo Live Show nella serata Evolution nella discoteca Qube!

Roma, 3 maggio 2023 – Deny K el natural, accenderà l’atmosfera nel suo live show al Qube di Roma nella serata dedicata a “Evolution”, questo sabato 6 maggio, dove offrirà il suo primo concerto dopo il suo tour in tutta l’America Latina; questo fine settimana come ha promesso Il cantante sui suoi social regalerà ai suoi fan una serata con molta atmosfera.

Il colombiano ha scatenato la folla dopo aver confermato tramite i suoi social che quest’anno tornerà sul palco in Italia.

Deny K, cantautore e produttore discografico colombiano cresciuto in Italia, che si rispecchia come figura del genere musicale in Europa e in America Latina, dopo il suo tour in America Latina, torna sui palchi italiani.

Deny K, questo sabato 6 maggio, sarà l’ospite speciale della serata Evolution, si occuperà di far ballare e cantare tutti i suoi fan nel suo live show, dove i presenti potranno cantare insieme a lui alcuni dei i suoi successi, come “Stikide” canzone in collaborazione a Kiko el Crazy e Jazmine Carrisi, “Isla Saona”, brano che lo ha portato ad essere al quinto posto nella top 10 delle canzoni più ascoltate nella Repubblica Dominicana, il brano è diventato un inno culturale per l’isola, riconosciuto anche dal Ministero del Turismo di quel paese, canterà anche il suo ultimo successo “Somos Ricos”, brano realizzato in collaborazione con il rapper dominicano (Cherry Scom) conosciuto in tutto il mondo per aver collaborato con artisti di livello mondiale come: Ozuna, Busta Rhymes, Anitta tra gli altri; e altre sue famose melodie che sono diventate virali con milioni di visualizzazioni sui social network.

Il cantante a dicembre dello scorso anno ha dichiarato nei suoi social che nel 2023 avrebbe offerto un tour con diversi concerti; tuttavia non ha fornito maggiori dettagli. Al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali circa i luoghi di arrivo della stella, né la data di inizio del suo passaggio attraverso i vari luoghi. Chissà se sarà la Spagna uno dei paesi scelti?

Cristina Zambrano León