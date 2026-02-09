Al via Lumen, il progetto Fami per l’integrazione degli alunni con background migratorio

Roma, 9 febbraio 2026 – Sono ufficialmente partite le attività del progetto FAMI 2021–2027 – LUMEN ScUola Migrazione E iNtegrazione (PROG-307), un’iniziativa pensata per rafforzare i percorsi di inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con background migratorio. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Corradini e si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee a sostegno dell’integrazione dei minori provenienti da Paesi terzi.

Una comunità educativa al centro

LUMEN nasce con l’obiettivo di accompagnare studenti, famiglie e personale scolastico in un percorso condiviso di inserimento e partecipazione. L’approccio adottato mette al centro la comunità educativa nel suo insieme, promuovendo un clima scolastico collaborativo, aperto e rispettoso delle differenze culturali e linguistiche.

In questo contesto, Programma Integra, in qualità di ente attuatore, è responsabile dell’erogazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale e della realizzazione di laboratori inclusivi rivolti agli studenti.

Mediazione e laboratori per l’inclusione

Il progetto prevede un insieme di interventi mirati che si sviluppano su due assi principali. Da un lato, il servizio di mediazione linguistico-culturale, rivolto sia agli studenti sia alle loro famiglie, facilita il dialogo con la scuola e sostiene i percorsi di inserimento, contribuendo a superare barriere comunicative e culturali. Dall’altro, sono stati programmati sei laboratori inclusivi, pensati come spazi educativi dedicati alla cooperazione, alla socializzazione e alla partecipazione attiva.

Queste attività favoriscono la costruzione di relazioni positive tra pari e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità scolastica, valorizzando le diversità come risorsa.

Un impegno di lungo periodo

Il progetto LUMEN coinvolge direttamente minori con background migratorio, le loro famiglie e il personale scolastico in un’azione coordinata e continuativa. Le attività saranno attive fino al 30 novembre 2027, confermando una visione di lungo periodo che punta a risultati strutturali e duraturi in termini di inclusione e integrazione scolastica.

Per approfondire obiettivi, azioni e destinatari, è possibile consultare la scheda progetto dedicata.