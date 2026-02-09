Decreto flussi 2026, oggi il click day per il turismo: cosa sapere e come fare domanda

Roma, 9 febbraio 2026 – Scatta oggi il click day per l’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari stagionali impiegati nel settore turistico-alberghiero. La procedura, prevista dal Decreto Flussi 2026 approvato dal Parlamento il 26 novembre scorso, riguarda esclusivamente il lavoro subordinato stagionale e mette a disposizione, per l’anno in corso, 88 mila ingressi.
Il dato rientra nel quadro più ampio del decreto triennale 2026-2028, che complessivamente autorizza oltre 497 mila ingressi di lavoratori stranieri. L’invio delle domande è possibile a partire dalle ore 9:00 di oggi e, come previsto dalla normativa, può essere effettuato unicamente dai datori di lavoro, singolarmente o tramite le associazioni di categoria.
Chi può entrare in Italia
Gli ingressi riguardano cittadini provenienti da Paesi extra-Unione europea con cui l’Italia ha attivato specifici canali di cooperazione in materia migratoria. Tra questi figurano, tra gli altri, Albania, Marocco, Tunisia, Egitto, Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Filippine, Senegal, Nigeria, Ghana, Moldavia, Ucraina, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Uzbekistan, Giappone e Corea del Sud.
La procedura sul portale del ministero dell’interno
Per partecipare al click day era necessario precompilare, entro il 7 dicembre 2025, il modello C-stag turistico attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno. L’accesso all’area riservata avviene tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.
Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro deve entrare nella sezione “Sportello Unico Immigrazione” e selezionare la voce dedicata al Decreto Flussi 2026. Da qui è possibile inviare le domande già precompilate entro le ore 20:00 della giornata odierna oppure procedere successivamente utilizzando la funzione di ricerca delle istanze.
La normativa consente l’invio delle domande fino al 31 dicembre 2026, ma l’elemento decisivo resta l’ordine cronologico di presentazione: le istanze vengono infatti accolte fino a esaurimento delle quote disponibili.
I prossimi click day del 2026
Quello di oggi segue il click day del 12 gennaio scorso, dedicato ai lavoratori stagionali del comparto agricolo. Il calendario proseguirà il 16 febbraio 2026, alle ore 9:00, con l’apertura delle domande per i lavoratori subordinati non stagionali. Due giorni dopo, il 18 febbraio sempre alle 9:00, sarà invece il turno del settore dell’assistenza familiare, con le richieste per colf, badanti e baby-sitter.
Il Decreto Flussi 2026 si conferma così uno strumento centrale per rispondere alla domanda di manodopera in settori chiave dell’economia italiana, in particolare turismo e servizi alla persona, dove la carenza di personale continua a rappresentare una criticità strutturale.