A Caltanissetta gli attivisti hanno protestato contro il rimpatrio dei migranti: 17 gli arresti

Roma, 14 novembre 2023 – Una protesta contro i rimpatri dei migranti ha portato all’arresto di 17 attivisti, di cui due si sono incatenati sotto un pullman che trasportava quindici migranti destinati a essere rimpatriati. L’incidente ha avuto luogo a Caltanissetta, e ha generato una situazione di tensione tra le forze dell’ordine e gli attivisti.

Caltanissetta, protesta degli attivisti per evitare i rimpatri dei migranti

La manifestazione, organizzata da gruppi attivi nel campo dei diritti umani e delle associazioni di volontariato, è stata indetta in risposta all’imminente trasferimento di migranti verso i loro paesi d’origine. Due attivisti si sono legati con delle catene sotto il pullman, impedendone la partenza e richiamando l’attenzione delle autorità e dei media sulla questione dei rimpatri. La polizia è intervenuta prontamente per sgomberare la strada e procedere con l’identificazione e il fermo degli attivisti coinvolti nella protesta. Attualmente, gli arrestati sono in questura per l’identificazione e per l’apertura delle eventuali denunce a loro carico.

Il motivo principale della protesta riguarda le politiche di rimpatrio e il coinvolgimento di migranti che, secondo gli attivisti, potrebbero trovarsi in situazioni di vulnerabilità o bisogno di protezione internazionale. Le organizzazioni coinvolte nella protesta, inoltre, hanno sottolineato la necessità di una riflessione approfondita sulle politiche di rimpatrio, chiedendo una maggiore trasparenza e rispetto dei diritti umani nel processo decisionale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia