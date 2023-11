Come funziona il permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano? L’esperto risponde

in

Roma, 14 novembre 2023 – La domanda può essere effettuata dai familiari entro il secondo grado conviventi con il cittadino italiano, anche se non regolari sul territorio.

Il cittadino straniero non comunitario deve recarsi presso la Questura competente per territorio per fare richiesta del rilascio del Permesso.

Con la seguente documentazione:

modello (219) di richiesta del permesso di soggiorno opportunamente compilato; fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti); documentazione che comprovi il legame familiare: se prodotta all’estero, deve essere tradotta in italiano, o plurilingue, e sottoposta a legalizzazione dall’Ambasciata o Consolato italiano o ad apostillazione se proveniente da Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja; dichiarazione del cittadino italiano di provvedere al mantenimento economico del familiare, insieme ad una dimostrazione dei redditi percepiti; dichiarazione di convivenza; marca da bollo da euro 16,00; se viene rilasciato un permesso elettronico (non cartaceo), pagamento del bollettino postale da euro 80,46.

Il Permesso per familiare di cittadino italiano consente di lavorare e studiare, e può essere convertito in Permesso per Lavoro subordinato.

Si ricorda che il Permesso per familiare di cittadino italiano mantiene la sua validità se è mantenuto il requisito della convivenza che viene di solito verificata al rilascio e ad ogni rinnovo tramite gli ufficiali di polizia locale.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato

