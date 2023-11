Nuovo sbarco a Lampedusa: 90 migranti salvati, tra cui minori non accompagnati

Roma, 14 novembre 2023 – Novanta migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia di Finanza hanno intercettato due barconi carichi di persone provenienti da diverse parti del Nord Africa.

Il primo natante, partito da Sidi Mansour in Tunisia, trasportava 37 cittadini marocchini e tunisini. Secondo i resoconti, ognuno di loro avrebbe pagato una somma considerevole, tra i 3.000 euro e i 6.000 dinari tunisini. Sul secondo barcone, proveniente da Zuarah in Libia, viaggiavano 53 egiziani e pakistani, che affermano di aver sborsato 2.000 euro a testa per il viaggio.

I migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove attualmente risiedono 286 ospiti, inclusi 33 minori non accompagnati. Nel corso della mattinata, 198 persone sono state trasferite via traghetto a Porto Empedocle. La Prefettura di Agrigento, in collaborazione con il Viminale, ha annunciato ulteriori trasferimenti per alleviare la pressione sull’isola.

Nella stessa giornata, un tunisino solitario su un piccolo barchino da 4 metri è stato intercettato e scortato fino al porto di Lampedusa dalla motovedetta 206 Corrias della Guardia di Finanza. L’uomo ha dichiarato di essere partito dalla spiaggia di Mellouleche, in Tunisia.