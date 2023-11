Ria Money Transfer ti avvicina al Senegal!

Inviare denaro alla tua famiglia e ai tuoi cari è ora più semplice che mai, grazie alla nuova collaborazione tra Ria e Wave. Ria offre varie soluzioni, tra cui il prelievo in contanti, il deposito bancario, la consegna a domicilio, il prelievo da un bancomat e il Mobile Wallet. È possibile inviare denaro a tariffe vantaggiose e ottimi tassi di cambio. Il nostro servizio è comodo e sicuro. Offriamo anche un servizio clienti eccezionale pronto a supportare i clienti e gli agenti. Siamo persone al servizio delle persone e non lo dimentichiamo mai. Ria Money Transfer è un leader globale nell’industria del trasferimento di denaro transfrontaliero e fa parte del gruppo Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Con una rete di 540.000 sedi, siamo presenti in 194 paesi e territory.

