A Lampedusa soccorsi 252 migranti, nel reggino altri 78 incagliati nella spiaggia

Roma, 8 giugno 2023 – Una barca a vela di circa 15 metri di lunghezza, con a bordo 78 migranti, è stata soccorsa in mare durante la notte. Il natante si era incagliato mentre tentava di raggiungere la spiaggia, bloccato da una secca di sabbia a circa 100 metri dalla riva a Brancaleone. Altri 252 profughi, poi, sono stati soccorsi a largo di Lampedusa.

Migranti, soccorse 252 persone a largo di Lampedusa

Le autorità intervenute per il salvataggio dei 78 migranti sono state i militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica e della Guardia di Finanza. Grazie alla loro operazione di soccorso, i profughi sono stati tratti in salvo e successivamente trasferiti sulla motovedetta CP 326 della Capitaneria di Porto. Da lì, sono stati condotti nel porto della cittadina della Locride. I profughi provengono tutti da Afghanistan, Pakistan e Iran. Tra loro erano presenti anche circa 20 donne, tra cui due in stato di gravidanza, tredici bambini e due neonati.

Il natante su cui si trovavano i migranti sarebbe partito dalla Turchia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Solo negli ultimi giorni, nel porto di Roccella Ionica, si sono verificati già tre arrivi di migranti di diverse nazionalità, per un totale di circa 250 persone. Con l’ultimo sbarco di oggi, il numero degli approdi nel solo Porto di Roccella Ionica è salito a 18, facendo salire così a quasi 3.000 migranti sbarcati dall’inizio dell’anno.

Ma non è solo la Calabria a essere interessata dagli sbarchi. Al largo di Lampedusa, altri 252 stranieri sono stati soccorsi. La segnalazione di aiuto è stata ricevuta da Alarm Phone, che ha ricevuto la richiesta di soccorso dalla motopesca su cui i profughi si trovavano a bordo e che stava imbarcando acqua.

