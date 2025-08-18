A Ortona approda la Ocean Viking con sette migranti, tra loro due minori non accompagnati

Roma, 18 agosto 2025 – È approdata nella mattinata di ieri al porto di Ortona la nave Ong Ocean Viking, battente bandiera norvegese, con a bordo sette migranti egiziani, tutti di sesso maschile, tra cui due minori non accompagnati.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Chieti, con il coinvolgimento di più enti e servizi. Il supporto sanitario e logistico è stato assicurato dal servizio 118, dal comitato di Chieti della Croce Rossa Italiana, dall’Agenzia regionale di protezione civile e dal personale dell’ufficio di sanità marittima, che è salito a bordo per i primi controlli medici.

Dopo una prima identificazione e la verifica delle condizioni sanitarie presso la banchina Riva Nuova, i migranti sono stati trasferiti nella struttura di Contrada Tamarete, predisposta dalla Croce Rossa, per il proseguimento delle attività di accoglienza e degli ulteriori accertamenti sanitari.