A Palermo nasce un centro di supporto e assistenza per i migranti sopravvissuti alle torture

Roma, 12 dicembre 2023 – Nella sala convegni dell’Orto Botanico di Palermo, Monica Minardi, presidente di Medici senza Frontiere (MSF) in Italia, ha presentato il nuovo progetto “Sopravvivere alla tortura”. Si tratta di un centro di eccellenza internazionale che fornirà supporto e assistenza alle persone migranti e rifugiate che hanno subito torture, coinvolgendo attivamente l’Università degli Studi di Palermo e il Policlinico Paolo Giaccone.

Migranti, a Palermo un centro di supporto e assistenza per chi ha subìto torture

Il rapporto presentato oggi da MSF mette in luce la complessità delle sfide che i migranti affrontano, soprattutto coloro che provengono dalla Libia e dalla Tunisia, spesso vittime di torture durante il loro percorso migratorio. Come ha sottolineato Monica Minardi, l’Italia, d’altronde, è al centro delle rotte migratorie del Mediterraneo, e il fenomeno migratorio nel paese è strutturale, non limitato a situazioni di emergenza.

L’iniziativa, avviata a partire dall’ottobre del 2023, nasce da una collaborazione consolidata con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, e ora estende la partnership all’ambito accademico e ospedaliero. Il progetto si basa su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, coinvolgendo medici, psicologi, e operatori con competenze giuridiche e sociali. L’obiettivo del centro è diventare un punto di riferimento non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale, integrando i servizi già esistenti sul territorio. Per questo la presidente Minardi ha sottolineato l’importanza della ricerca nel processo di presa in carico, recupero e assistenza alle vittime di torture.

