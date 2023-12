Operazione anti-sfruttamento: sequestrati beni per 12 milioni di euro a imprenditore siciliano

Roma, 12 dicembre 2023 – Nell’ambito di un’operazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro dei migranti irregolari, la polizia di Stato ha eseguito un sequestro di beni del valore di 12 milioni di euro a carico di un imprenditore di origini siciliane, attivo da anni in Emilia Romagna. Il provvedimento coinvolge assetti societari e rapporti finanziari in diverse località italiane ed estere. Sono comprese, infatti, province come Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina e Trapani, nonché paesi come Svezia e Bulgaria.

Migranti, maxi operazione anti sfruttamento

Il decreto di sequestro è stato emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Bologna. Su proposta del questore di Piacenza, ha l’obbiettivo approfondire le indagini condotte dal Servizio Centrale Anticrimine e dalla divisione Anticrimine della questura piacentina. L’imprenditore, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, si trova al centro di una rete criminale che operava su vasta scala. L’operazione ha messo in luce pratiche illegali legate all’impiego di manodopera, coinvolgendo anche lavoratori migranti provenienti da contesti migratori vulnerabili.

Il sequestro dei beni, che include proprietà immobiliari, conti bancari e altri asset finanziari, rappresenta un duro colpo contro un presunto sistema di sfruttamento e abuso nei confronti di lavoratori. Persone spesso costrette a condizioni disumane. Il questore di Piacenza ha sottolineato l’importanza di queste azioni nell’ambito della lotta contro il crimine organizzato e lo sfruttamento del lavoro. E ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e contrastare fenomeni illegali che minano la sicurezza sociale. L’inchiesta valuta, infine, ulteriori ramificazioni della rete criminale. Il sequestro dei beni, invece, rappresenta un passo significativo verso la giustizia e la prevenzione di comportamenti illeciti nel contesto lavorativo.

