Accoglienza migranti: presentato a Caserta il rapporto conclusivo del progetto C.R.E.A finanziato dal fondo Fami

Roma, 5 marzo 2024 – Presentato in prefettura a Caserta il rapporto conclusivo del progetto “C.R.E.A – Caserta in Rete per l’Accoglienza”, finanziato dal Fami (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del ministero dell’Interno.

Nel corso dell’incontro – al quale sono intervenuti i rappresentanti del comune di Castel Volturno, dell’associazione “Carretera Central Onlus” e dell’osservatorio sociale, in qualità di partner, oltre a istituzioni e autorità locali – sono stati illustrati i risultati raggiunti grazie anche a un’attenta analisi dei contesti di origine dei migranti, volta a comprendere e superare le vulnerabilità psico-sociali.

In particolare, nel territorio di Castel Volturno sono stati avviati percorsi virtuosi di sostegno all’inserimento e all’integrazione dei migranti più vulnerabili, in un’ottica di partecipazione e confronto con gli attori locali. Un’intervento importante, che si affianca e quello di contrasto al caporalato, già definito nei progetti “P.I.U Su.Pr.Eme.” e “Su.Pr.Eme” e nei protocolli nazionali e regionali sottoscritti.

Tra le iniziative finanziate, anche la creazione di due “sportelli di prossimità” gestiti da assistenti sociali, psicologi ed educatori per garantire un supporto concreto all’ufficio servizi sociali del comune citato e alle strutture di accoglienza del casertano.