Aperte le iscrizioni al Master in Diritto delle Migrazioni dell’Università di Bergamo

Roma, 15 settembre 2025 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla sedicesima edizione del Master universitario di I livello in Diritto delle Migrazioni, promosso dall’Università degli Studi di Bergamo. Le lezioni avranno inizio il 10 aprile 2026. Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 1.500 ore e consente di acquisire 60 crediti formativi universitari (CFU).

L’obiettivo del corso è fornire competenze specialistiche e strumenti concreti per affrontare le dinamiche complesse del diritto delle migrazioni, sia sul piano nazionale che internazionale.

Il Master si rivolge a laureati magistrali (o titoli equipollenti), ma anche a laureandi che conseguiranno il titolo entro tre mesi dall’avvio. È pensato inoltre per operatori delle amministrazioni centrali e locali, professionisti dei servizi alla persona, funzionari pubblici, docenti, giudici di pace, magistrati dei Tribunali per i minorenni, nonché per chi già lavora o intende lavorare in ONG, Onlus, associazioni di immigrati e organizzazioni internazionali. Un’attenzione particolare è rivolta alla formazione di chi opera nei settori educativo, giurisdizionale, sociale e della comunicazione.

Tra i punti di forza vi è la collaborazione con organismi di rilievo internazionale, come l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), l’ICMC (International Catholic Migration Commission) e il CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). Queste sinergie arricchiscono l’offerta formativa con esperienze pratiche e una visione globale delle sfide migratorie.

Grazie al supporto della Fondazione Migrantes, saranno disponibili dieci borse di studio destinate a studenti meritevoli, con possibilità di esenzione totale o parziale dal contributo di iscrizione.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la brochure del corso o visitare la pagina ufficiale dell’Università.

Contatti:

Informazioni amministrative: master@unibg.it

Informazioni didattiche: mastermigrazioni@unibg.it

Telefono: +39 035 2052872