Migranti, 5 sbarchi a Lampedusa con 188 persone: donna incinta portata al poliambulatorio

Roma, 15 settembre 2025 – Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, dove nelle ultime ore si sono registrati 5 approdi con un totale di 188 persone.

Quattro barchini sono stati soccorsi in mare, mentre uno è riuscito ad arrivare autonomamente sulla costa di Mare Morto con a bordo 32 persone, in gran parte bengalesi ed egiziani, tra cui 15 minori.

Particolarmente delicato il caso di una donna incinta, che viaggiava con i suoi due figli minorenni: il gommone su cui si trovava insieme ad altri 25 migranti di origine senegalese, gambiana, nigeriana e sudanese è stato intercettato dalla motovedetta V1104 della Guardia di Finanza. La donna è stata trasferita al poliambulatorio per accertamenti medici, mentre gli altri sono stati condotti all’hotspot dell’isola.

Al momento, dopo il trasferimento di 219 persone avvenuto ieri sera a Porto Empedocle, la struttura di prima accoglienza ospita 406 migranti. Per la giornata odierna non sono previsti ulteriori trasferimenti.