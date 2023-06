Approvato l’innalzamento dello sgravio fiscale per i contributi versati a colf e badanti fino a 3.000 euro

Roma, 8 giugno 2023 – È stato approvato il decreto Lavoro che prevede un importante incentivo per coloro che assumono o stabilizzano badanti che forniscono assistenza agli anziani non autosufficienti. Un emendamento approvato in commissione al Senato ha introdotto una modifica che comporterà uno sgravio fiscale significativo per i contributi versati fino a un importo massimo di 3.000 euro.

La modifica si applicherà nei periodi compresi tra il 2023 e il 2025 e prevede una decontribuzione totale per un periodo di 36 mesi. In altre parole, i datori di lavoro che assumono o trasformano in contratti a tempo indeterminato i lavoratori domestici con la mansione di assistente a persona non autosufficiente di età superiore ai 65 anni potranno beneficiare di un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 3.000 euro all’anno.

È importante sottolineare che questo beneficio non sarà applicabile nel caso in cui sia trascorso meno di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro domestico tra il lavoratore e il datore di lavoro. Si tratta di una misura finalizzata a incoraggiare l’assunzione stabile di badanti per l’assistenza agli anziani non autosufficienti, offrendo un incentivo economico significativo alle famiglie che si prendono cura dei propri cari.

L’innalzamento dello sgravio fiscale per i contributi versati a colf e badanti rappresenta un passo importante verso il riconoscimento e il supporto delle persone che svolgono queste fondamentali mansioni di assistenza. Gli anziani non autosufficienti potranno beneficiare di un’assistenza di qualità, mentre le famiglie potranno contare su un sostegno economico per far fronte alle spese legate all’assunzione di badanti.