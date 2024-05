Arrestato “Scorpion”, il boss del traffico di migranti tra la Manica e il Mediterraneo: era latitante da anni

Roma, 14 maggio 2024 – Le forze di sicurezza curde hanno messo fine alla latitanza di Barzan Majeed, meglio conosciuto come “Scorpion”, capo di un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di migranti attraverso le pericolose rotte della Manica e del Mediterraneo. L’uomo è stato catturato a Sulaymaniyah, in Iraq, dopo anni di attività illecita e evasione dalle autorità.

Traffico di migranti, arrestato il latitante Majeed

Majeed, 38 anni, originario dell’Iraq, è entrato nel radar delle autorità per la prima volta nel 2006, quando è arrivato nel Regno Unito nascosto nel retro di un camion. Dopo nove anni di permanenza illegale nel Paese, è stato espulso nel 2015. Da lì in poi, ha assunto un ruolo di rilievo nel traffico di migranti, ereditando l’attività criminale dal fratello maggiore. Il suo impero criminale ha generato ingenti profitti nel corso degli anni, considerando che i trafficanti richiedono cifre fino a 10.000 euro a persona per facilitare il passaggio attraverso la Manica. Majeed, tuttavia, ha ammesso di non avere contezza precisa del numero di migranti che ha contribuito ad introdurre in Europa.

Le autorità belghe lo hanno condannato in contumacia a 10 anni di reclusione e a una multa di quasi un milione di euro. Ma è stato grazie a un’operazione congiunta condotta dalle forze di sicurezza, con il supporto dell’intelligence e dell’Interpol, che è stato finalmente arrestato. La sua cattura è stata facilitata anche dall’importante contributo dei giornalisti della BBC. Loro, infatti, sono riusciti a individuarlo in un bar di Istanbul frequentato da trafficanti e successivamente nel Kurdistan iracheno, dove hanno ottenuto un’intervista esclusiva con il superlatitante. Nonostante la sua vasta attività criminale, Majeed non ha mai ammesso di essere un super trafficante di esseri umani. Si è solo limitato a dichiarare di aver gestito ingenti somme di denaro.

L’arresto di “Scorpion” rappresenta un significativo colpo al traffico di migranti e testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro le organizzazioni criminali transnazionali.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia