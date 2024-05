Nuovi sportelli di ascolto per migranti a Roma: supporto psicologico e legale grazie al progetto CON-Sapienza

in

Roma, 14 maggio 2024 – In risposta alle crescenti esigenze dei migranti residenti a Roma, il progetto CON Sapienza ha lanciato un’iniziativa innovativa volta a fornire sostegno e assistenza attraverso due nuovi sportelli d’ascolto specializzati. Questi servizi, dedicati al benessere psicologico e alle questioni giuridiche, sono stati istituiti come risposta concreta alla complessità delle sfide affrontate dai migranti nella Capitale.

Migranti, che cos’è CON-SAPIENZA

Lo sportello psicologico, denominato PSY CON-SAPIENZA, offre uno spazio sicuro e accogliente per le persone migranti che si trovano ad affrontare situazioni stressanti e difficoltà emotive. Gestito dalle Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza, questo servizio mira a fornire un sostegno psicosociale mirato per favorire processi di regolazione emotiva più funzionali. Gli incontri, gratuiti e confidenziali, sono progettati per offrire un supporto immediato e personalizzato, con un impegno continuativo nel tempo.

Per quanto riguarda le questioni giuridiche, lo sportello IUS CON-SAPIENZA offre consulenza e supporto legale gratuito per risolvere le sfide burocratiche e giuridiche che possono emergere durante il percorso migratorio. Gestito dai docenti di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, questo servizio si propone di fornire risposte puntuali alle domande e informazioni dettagliate per orientare le persone migranti attraverso il complesso labirinto delle leggi e dei regolamenti.

Entrambi gli sportelli sono accessibili tramite email. E offrono un canale di comunicazione diretto e riservato per coloro che necessitano di supporto. Il progetto CON Sapienza, nato dalla collaborazione tra Programma Integra e l’Università La Sapienza, rappresenta un importante passo avanti nell’offrire sostegno e assistenza alle persone migranti e rifugiate residenti a Roma. Grazie a risorse specializzate e servizi mirati, il progetto mira a migliorare significativamente la qualità della vita di coloro che si rivolgono a questi sportelli di ascolto.

