Assegno unico figli 2022 cosa cambia e cos’è il bonus “genitori lavoratori”

Roma, 18 ottobre 2021 – Arrivano delle novità per quanto riguarda l’assegno unico per i figli 2022. Il provvedimento dovrebbe giungere in Consiglio dei ministri presto, così da iniziare il percorso di approvazione il prossimo anno. Che cosa cambierà? Per ogni figlio minorenne, stando alle stime, spetterà un assegno mensile fino a 180 euro, più un bonus extra di 80/90 euro dal terzo figlio in poi. Vediamo più nel dettagli il contributo e come queste cifre verranno assegnate.

Assegno unico figli, cosa cambia nel 2022 e cos’è il nuovo “bonus genitori lavoratori”

Ai genitori, quindi, arriveranno almeno 180 euro, più il bonus in base all’Isee. La cifra più bassa, infatti, dovrebbe spettare alle famiglie con un Isee della soglia di 9mila euro. Ma 40/50 euro al mese (minimo) dovrebbero giungere anche a coloro che possiedono gli Isee più alti. Tra l’altro, non è tutto: l’assegno unico per i figli nel 2022 dovrebbe aumentare anche per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori. I decreti, infatti, attueranno una maggiorazione per il secondo percettore del reddito, così da non disincentivare il lavoro femminile. Si dovrebbe parlare di circa 30 euro mensili, che quindi andrebbero aggiunti all’assegno unico delle famiglie in cui a influire sull’Isee sono gli stipendi di tutti e due i genitori.

Con l’entrata in vigore di questo nuovo assegno unico per i figli, nel 2022, così come per quello già in vigore da luglio, si sostituiranno o elimineranno alcuni altri incentivi come gli assegni al nucleo familiare, quelli ai nuclei con almeno tre figli minori riconosciuti dai Comuni e l’assegno di natalità. C’è infine un’altra cosa a cambiare: l’assegno unico arriverà solo a coloro che presenteranno domanda all’Inps. Questo significa che non sarà più automatico. Il problema, però, è che in questo modo potrebbe arrivare con un leggero ritardo, visto che non verrà più erogato direttamente in busta paga.

