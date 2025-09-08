Astucci colorati per i piccoli studenti migranti: il dono delle sartorie sociali nel Foggiano

Roma, 8 settembre 2025 – Astucci realizzati a mano dalle sartorie sociali del progetto Sai, nell’ambito del laboratorio “Oltre ogni trama”, sono stati consegnati a una ventina di bambini migranti che nei prossimi giorni inizieranno la scuola primaria. L’iniziativa nasce dal lavoro delle cooperative sociali Medtraining, Kaleidos e SocialService, riunite nel consorzio “Oltre la rete di imprese”, attivo in diversi comuni della provincia di Foggia.

I destinatari sono circa venti alunni che frequenteranno le classi elementari a Orsara di Puglia, Cerignola, Manfredonia, Poggio Imperiale, Candela e San Ferdinando di Puglia.

“La consegna degli astucci colorati, unici e artigianali – spiegano dal consorzio – è un gesto simbolico per augurare un buon inizio di anno scolastico. Frequentare i banchi di scuola significa creare nuove amicizie, imparare meglio la lingua italiana e conoscere la cultura locale, avviando così un percorso di inclusione sociale”.

L’iniziativa non è solo un’opportunità per i piccoli migranti, ma anche per i loro compagni di classe, che potranno entrare in contatto con altre storie e culture, vivendo esperienze di multiculturalità.

La presenza dei bambini accolti nei progetti Sai ha inoltre una ricaduta positiva sulle stesse scuole dei piccoli comuni: garantisce continuità scolastica e mantiene attivi servizi educativi che rischierebbero di scomparire per la mancanza di iscritti, rappresentando così un valore sociale per l’intera comunità.