Migranti. Sbarchi non stop a Lampedusa, hotspot di contrada Imbriacola al collasso

Roma, 8 settembre 2025 – Sbarchi senza sosta nelle ultime ore a Lampedusa, dove la situazione è sempre più difficile da gestire. Sei imbarcazioni, con a bordo 360 migranti, sono state soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto.

I gruppi, composti da un minimo di 23 a un massimo di 76 persone, arrivano da diversi Paesi: Somalia, Pakistan, Egitto, Eritrea, Bangladesh, Iran, Iraq e Sudan. Al momento dello sbarco al molo Favarolo, i migranti hanno raccontato di essere partiti dalle coste libiche di Zuara e Zauiya.

Il numero complessivo di arrivi sale così a 9 nelle ultime ore, considerando anche i gruppi intercettati sull’isolotto di Lampione e in vari punti della costa di Lampedusa, per un totale di 484 persone.

Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che attualmente ospita 716 persone, ben oltre la sua capienza massima. La struttura è quindi al collasso, confermando l’emergenza continua sull’isola.