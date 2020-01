Migranti. Primi sbarchi dell’anno in Puglia e Sardegna

in

Roma, 3 dicembre 2019 – Primi sbarchi di migranti sulle coste italiane nell’anno nuovo: nelle prime ore di oggi, 3 gennaio, un gruppo di 54 persone di etnia curdo-iraniana è approdato a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, mentre tra la notte scorsa e stamane un’altra ottantina di migranti sono arrivati in diverse località della Sardegna meridionale.

I nuovi sbarchi sulle coste sarde, spiegano gli esperti, sono legati alle buone condizioni meteorologiche di questi giorni, che hanno consentito facilmente la traversata dal Nord Africa.

Del gruppo sbarcato nel Leccese fanno parte due nuclei familiari, due donne e quattro minorenni, dei quali uno non accompagnato. I 54 migranti, partiti dalla Grecia, hanno viaggiato per due giorni, in condizioni di mare avverse, su una barca a vela lunga circa 13 metri. Sono stati intercettati dalla Guardia costiera italiana a 14 miglia al largo delle coste salentine, dove sono stati soccorsi con il contributo dei volontari del comitato di Lecce della Croce rossa italiana.

Al momento dell’approdo, i migranti erano stremati e in condizioni di ipotermia, tanto che due di loro sono stati condotti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti su due persone sospettate di essere gli scafisti.