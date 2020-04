Sicilia, 77 sbarcati sbarcano nel siracusano

in

Roma, 14 aprile 2020 – Sbarco di 77 migranti, tutti maschi, di origine subsahariana, sulla costa di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Sono stati alcuni cittadini a segnalare la presenza dei migranti al molo di Ponente: secondo una prima ricostruzione sono arrivati a bordo di un gommone di dieci metri, con un motore da 45 cavalli all’alba di ieri.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. “Sono tutti in buone condizioni – spiega il sindaco Gaetano Montoneri che si è recato subito sul posto -. Io sono un medico e abbiamo provveduto alla sanificazione, ad effettuare lo screening per la temperatura ed il tampone”.

Per due migranti è stato necessario il trasferimento all’ospedale Di Maria di Avola perché presentavano presunte fratture. “Gli altri 75 sono stati rifocillati e adesso possono essere tutti trasferiti in una struttura per la quarantena”.