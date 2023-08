Aumento degli arrivi di migranti nel Mediterraneo centrale: l’impegno dell’Unione Europea a sostegno dell’Italia

Roma, 24 agosto 2023 – Nelle ultime settimane, si è osservato un crescente aumento degli arrivi di migranti nel Mediterraneo centrale, con particolare riferimento all’Italia. La Commissione Europea ha espresso la sua inquietudine riguardo a questa situazione e ha riaffermato il suo impegno nel fornire sostegno all’Italia per far fronte a questa sfida umanitaria.

Una portavoce dell’esecutivo dell’Unione Europea ha comunicato che la Commissione è pienamente consapevole dell’aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale, in particolare in territorio italiano. Questo fenomeno non solo mette a dura prova il sistema di accoglienza italiano, ma costituisce anche una sfida umanitaria che richiede una risposta coordinata e solidale a livello europeo.

Nel tentativo di affrontare questa emergenza migratoria, la Commissione Europea ha lavorato a stretto contatto con le autorità italiane. In particolare, è stata attuata una collaborazione per alleviare la congestione nell’hotspot di Lampedusa, isola che spesso si trova al centro delle operazioni di soccorso e accoglienza dei migranti. Una delle misure adottate è stata l’assistenza di emergenza che permette il trasferimento aereo dei migranti più vulnerabili da Lampedusa verso altre località italiane. Questa strategia mira non solo a garantire condizioni di accoglienza più dignitose per i migranti, ma anche a ridurre la pressione su Lampedusa, che spesso si trova in prima linea nel fronteggiare l’afflusso di migranti.

La portavoce ha sottolineato che la Commissione Europea riconosce l’entità della pressione che il sistema di accoglienza italiano sta affrontando e ha sostenuto l’Italia nel gestire le sfide legate all’immigrazione. Questo sostegno non è solo di carattere finanziario, ma comprende anche un impegno nel promuovere la solidarietà e la collaborazione tra gli Stati membri dell’UE per affrontare questa questione complessa.