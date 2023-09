Aumento degli sbarchi a Lampedusa: 509 migranti soccorsi in una notte

Roma, 11 settembre 2023 – Nella serata di ieri, un’intensa operazione di soccorso è stata condotta al largo delle coste di Lampedusa, dove dieci imbarcazioni cariche di migranti sono state intercettate dalla Guardia Costiera italiana. Complessivamente, sono stati soccorsi 509 migranti provenienti da diverse nazioni africane, tra cui Sudan, Benin, Niger, Burkina Faso, Etiopia, Mali e Senegal.

L’operazione di salvataggio è iniziata con lo sbarco di 142 persone che si trovavano a bordo di un peschereccio lungo 14 metri. Successivamente, le motovedette della Guardia Costiera hanno intercettato altre cinque imbarcazioni cariche di migranti, che trasportavano da 34 a 45 persone ciascuna, comprese donne e bambini. Questi individui erano alla ricerca di una speranza migliore in Europa e hanno affrontato viaggi pericolosi attraverso il Mediterraneo in condizioni spesso precarie.

Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, una struttura di accoglienza temporanea sull’isola, dove al momento del loro arrivo c’erano già 19 ospiti, tra cui 14 minori non accompagnati. Attualmente, l’hotspot ospita 528 persone, rendendo ancora più urgente la necessità di affrontare la crescente sfida dell’immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo.

Le autorità italiane continuano a lavorare incessantemente per gestire questa emergenza umanitaria e fornire assistenza ai migranti appena sbarcati. Tuttavia, la situazione evidenzia l’importanza di una cooperazione internazionale più ampia per affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e cercare soluzioni sostenibili per tutte le parti coinvolte.