“Io capitano” di Matteo Garrone: una voce contro le ingiustizie e per i diritti umani

Roma, 11 settembre 2023 – Il regista italiano Matteo Garrone è stato premiato con il Leone d’Argento per la migliore regia al Festival del Cinema di Venezia per il suo film “Io capitano”. Ma questo non è solo un riconoscimento cinematografico; è un tributo alla capacità del cinema di dare voce alle ingiustizie e mettere in luce le violazioni dei diritti umani.

“Io capitano” racconta la storia di giovani migranti costretti a rischiare le loro vite per cercare una speranza migliore in Europa. Il film si focalizza sul viaggio di questi ragazzi dalla prospettiva interna, mostrando la loro resilienza, il coraggio e la determinazione di fronte alle sfide epiche che devono affrontare. La dichiarazione di Matteo Garrone sulla pellicola sottolinea che questo è un viaggio epico, ma un’epica contemporanea che mette in luce l’ingiustizia e la violazione dei diritti umani che spingono questi giovani a intraprendere un percorso così pericoloso.

Il regista spera che il film offra una prospettiva diversa sulla questione della migrazione, portando gli spettatori dentro il viaggio dei protagonisti. Un viaggio che è molto più di una semplice traversata del mare, ma una lotta per la sopravvivenza, la dignità e un futuro migliore. La “interpretazione cristallina” di Seydou Sarr, uno degli attori protagonisti, è elogiata da Garrone come il cuore del film, capace di far sentire le emozioni dei migranti in modo autentico e coinvolgente.

“Io capitano” è una testimonianza della potenza del cinema nel far riflettere sulle realtà spesso nascoste e sulle storie spesso dimenticate. Il film sfida gli spettatori a guardare al di là delle statistiche e delle notizie di cronaca, a vedere le persone dietro le storie di migrazione e a comprendere le ingiustizie che le spingono a intraprendere un viaggio così difficile.

Il riconoscimento a Matteo Garrone e “Io capitano” rappresenta un passo importante nella direzione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle sfide che i migranti affrontano, e un richiamo all’importanza di difendere i diritti umani in un mondo sempre più complesso e interconnesso.