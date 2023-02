Beppe Sala a Buongiorno Milano: “Non possiamo fare a meno dei migranti”

Roma, 1 febbraio 2023 – “Dei migranti non si può fare a meno e quindi è necessario programmare arrivi e distribuzione”. Per il sindaco di Milano Beppe Sala, quindi, non c’è discussione e a dimostrarlo sarebbero in primis i dati sulla natalità.

Migranti, Beppe Sala: “Non possiamo farne a meno”

A conferma delle sue parole, Beppe Sala durante la puntata di oggi del podcast Buongiorno Milano ha sottolineato che nel 2022 in Italia si sono persi poco meno di 200 mila abitanti. E il saldo sarebbe stato il doppio senza l’arrivo dei migranti. Inoltre, anche il rapporto Onu World Population Prospect 2022 “certifica papale papale che per i prossimi decenni la sola leva su cui potranno contare i Paesi ad alto livello di reddito sarà quella dell’immigrazione”. Questo è ancora più vero “per l’Italia che è il Paese con la più bassa natalità dell’Unione Europea“.

Ciò non significa che bisogna rinunciare a “politiche natalistiche classiche o meno per aumentare natalità e fecondità. Saranno benedette e a questo riguardo stiamo aspettando una esplicitazione delle linee di intervento che il governo intende perseguire: non è sufficiente dire vogliamo più figli nelle culle.” Aumentare le nascite però “si sta rivelando una impresa difficilissima”. Quindi l’arrivo dei migranti, sostiene Sala, deve essere programmato, e le persone poi devono essere distribuite in tutto il Paese così da “scongiurare lo svuotamento del Mezzogiorno”. Il tutto, poi, dovrebbe essere integrato “economicamente e culturalmente” con “politiche di notevole consistenza e sensibilità umana oltre che tecnica”.

Infine, per il sindaco di Milano, accogliere i migranti è una “scelta obbligata per evitare il declino irreversibile della popolazione italiana. Già ora “ci sono interi settori che senza questa forza lavoro chiuderebbero. Tutti possiamo comprendere che settori come l’agricoltura e l’allevamento ne hanno un bisogno totale. Però è così per la manifattura, l’edilizia, la ristorazione”. Così come “per li infermieri” e altre categorie. “Per cui riflettiamoci”, ha detto in conclusione della puntata.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia