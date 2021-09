Bollettino covid 30 settembre: -19,2% di nuovi casi rispetto a una settimana fa

Roma, 30 settembre 2021 – Sono almeno 4.669.355 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 settembre 2021, i nuovi casi sono 3.804. Ieri, invece, erano 3.212. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 130.921, 51 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 5.714. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 4.447.126. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 94.308, 1.671 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 30 settembre 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 settembre, sono stati effettuati 308.836, 13.384 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è dell’1,2%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 1 è risultato positivo. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. “Ormai da quattro settimane consecutive continuano a scendere i nuovi casi settimanali. Anche sul fronte contagi iniziano a intravedersi i risultati della campagna vaccinale”, ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. A dimostrarlo è anche l’ultimo monitoraggio settimanale di Gimbe: nel periodo 22-28 settembre, infatti, sono -19,2% i nuovi casi rispetto alla settimana prima, -2% i decessi, -13,2% i ricoveri e -11% le terapie intensive.

A oggi, inoltre, sono state vaccinate oltre 84,6 milioni persone. Di questi, più di 42,4 milioni hanno già fatto il richiamo. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione a livello regionale

Oggi la Regione più colpita risulta essere la Sicilia con un incremento di 500 casi. Seguono poi Veneto (+472) e Lombardia (+401). Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 30 settembre, poi, sono otto le regioni che comunicano zero lutti: P.A. di Trento, P.A. di Bolzano, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle D’Aosta. Il maggior numero di morti, invece, lo segnalano la Sicilia (+7) e la Toscana (+7). Nel conteggio sono stati aggiunti 12 decessi pregressi di Campania, Lazio e Sicilia e inseriti in ritardo nel sistema.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 3.198. Qui i posti letto occupati sono 119 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 440 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 10 in meno di ieri, e sono entrate 26 persone in TI.

