Bollettino covid oggi, 26 gennaio: calano i ricoveri in terapia intensiva

Roma, 26 gennaio 2022 – Sono almeno 10.383.561 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio 2021, i nuovi casi sono 167.206. Ieri, invece, erano 190.514. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 144.770, 426 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 139.421. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 7.522.210. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 2.716.581, 27.319 in più rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 26 gennaio 2022

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio, sono stati effettuati 1.097.287 tamponi. Inoltre, il tasso di positività ora è del 15,2%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 15 sono risultati positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. “Siamo in una situazione transitoria, ma meno peggio di quanto credevamo due mesi fa. Dalle prossime settimane ci sarà un importante calo della curva dei contagi”, ha dichiarato il microbiologo Andrea Crisanti ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

A oggi, inoltre, sono state somministrate oltre 125,2 milioni di dosi. Più di 47,1 milioni di cittadini, poi, hanno completato il ciclo vaccinale. Il totale delle terza dosi già somministrate, infine, è di 31.138.488. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione sanitaria

Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 26 gennaio, la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 27.808 casi. Seguono poi Veneto (+19.820 casi), Emilia-Romagna (+19.028 casi), Lazio (+14.987), Piemonte (+14.207), Campania (+12.854) e Toscana (+10.535). Il maggior numero di decessi, poi, lo segnala la Lombardia (+74). Soltanto il Molise ha zero lutti. Infine, nel conteggio sono stati inseriti decessi pregressi ad Abruzzo (5), Campania (11) e Sicilia (40).

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 20.001. Qui i posti letto occupati sono 36 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 1.665 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 26 in meno di ieri, e sono entrate 123 persone in TI.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia