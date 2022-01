Polonia-Bielorussia: iniziata la nuova recinzione al confine per bloccare i migranti

in

Roma, 26 gennaio 2022 – E’ iniziata ufficialmente la costruzione di una nuova recinzione al confine tra la Polonia e la Bielorussia, ideata per bloccare l’arrivo dei migranti. Sarà una barriera di 186 km e occuperà quasi la metà dell’intera frontiera. Inoltre, sarà alta 5 metri e mezzo ed equipaggiata di telecamere e rilevatori di movimento.

Confine Polonia Bielorussia: iniziati i lavori di costruzione della recinzione per fermare i migranti

Secondo quanto emerso fino adesso, la recinzione servirà a ostacolare l’ingresso dei migranti irregolari dalla Bielorussia. E arriva proprio dopo le accuse rivolte a Minsk di aver alimentato i flussi migratori per far pressione all’Unione europea. Al momento, in realtà, la situazione è abbastanza contenuta: la presenza di migranti è diminuita, e sono morte almeno 12 persone di freddo o di fame nelle foreste. “Attualmente, sono gruppi più piccoli, da pochi individui a circa 30 persone, che cercano di attraversare illegalmente il confine polacco-bielorusso. Lo scorso ottobre c’erano diverse centinaia di persone”, ha spiegato infatti Krystyna Jakimik-Jarosz, guardia di frontiera polacca.

I lavori costeranno più di 350 milioni di euro, e dovrebbero essere completati entro la fine di giugno 2022.

