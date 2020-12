Bollettino covid oggi, 29 dicembre: rapporto tamponi-positivi in netto calo

Roma, 29 dicembre 2020 – Sono almeno 2.067.487 le persone che, dall’inizio della pandemia, in Italia hanno contratto il Coronavirus. Secondo i dati forniti dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 29 dicembre, sono circa 11.212 i nuovi casi registrati. Rispetto a ieri, però, sono calati gli attualmente positivi: -6.493. Inoltre, è calato drasticamente il tasso di positività: oggi, infatti, è del 8,7%, ieri invece era del 9,9%.

Bollettino Covid oggi, 29 dicembre 2020: i dati

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute tramite il bollettino di oggi, 29 dicembre 2020, sull’emergenza covid in Italia, quindi, sono 11.212 i nuovi casi segnalati, lo 0,5% in più di ieri. Tuttavia, sono calati gli attuali positivi, ovvero le persone che in questo momento hanno il virus: sono 6.493 in meno. In totale, se ne segnalano 568.728. Crescono invece i decessi rispetto a 24 ore fa: oggi ne sono stati registrati 659, ieri invece 445. In totale, le vittime causate dal coronavirus da febbraio nel nostro Paese sono 73.029. Le persone guarite o dimesse, poi, sono complessivamente 1.425.730: 17.044 solamente oggi, l’1,2% in più di un giorno fa.

Nelle ultime 24, poi, ore sono stati effettuati 128.740 tamponi, 60.059 in più rispetto a ieri, quando ne erano stati fatti 68.681. Inoltre, il tasso di positività è calato drasticamente: oggi è dell’8,7%, per invece era del 12,5%. Questo significa che su 100 tamponi realizzati, più di otto persone risultano essere positive. Stando ai dati forniti dal bollettino di oggi, 29 dicembre, sull’emergenza covid in Italia, il rapporto tamponi-positivi si posiziona così sotto al 9% per la quarta volta questo mese. La percentuale ci permette di avere un’idea più dettagliata dell’andamento dei contagi, a prescindere dal numero di test effettuati al giorno.

I Veneto continua a essere la Regione più colpita

Secondo il bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 29 dicembre 2020, il Veneto è ancora la Regione più colpita dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore ha registrato 2.655 nuovi casi, ed è anche il territorio con il maggior numero di vittime con 191 decessi. In realtà, non sono avvenuti tutti in un giorno: molte vittime sono state inserite nel sistema in ritardo, come a volte capita dopo i festivi. Il Lazio, poi, è la seconda Regione che registra più casi con 1.218 nuovi positivi. Tutte le altre, invece, hanno incrementi a tre o due cifre, eccetto il Molise (+7). Nessuna regione registra zero decessi per il quarto giorno consecutivo, e il più alto numero di morti dopo il Veneto è in Emilia-Romagna (+90), Piemonte (+56) e Lazio (+54).

La situazione negli ospedali, infine, è in leggero miglioramento. I ricoverati in reparti Covid ordinari al momento sono 23.662: qui i posti letto occupati sono 270 in meno rispetto a ieri (+361). Secondo il bollettino di oggi, 29 dicembre, sull’emergenza covid, i malati più gravi in terapia intensiva, invece, sono 2.549, e i posti letto occupati in rianimazione sono 16 meno. Sono entrati poi 256 nuovi pazienti. Il maggior numero di ingressi in Terapia intensiva si è registrato in Veneto (+63), Puglia (+55) e Lombardia (+45).

