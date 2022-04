Bollettino covid oggi, 6 aprile: sono 69.278 i nuovi casi e il tasso di positività è del 15%

Roma, 6 aprile 2022 – Sono almeno 15.035.943 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 6 aprile 2022, i nuovi casi sono 69.278. Ieri, invece, erano 88.173. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 160.253, 150 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 69.837. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 13.601.404. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 1.273.566, 102 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 6 aprile 2022

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 6 aprile, sono stati effettuati 461.448 tamponi. Inoltre, il tasso di positività ora è del 15%. Questo significa che ogni 100 tamponi, 15 sono risultati positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

A oggi, poi, sono state somministrate oltre 136,1 milioni di dosi di vaccino. Più di 48,5 milioni di cittadini, poi, hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre, sono state somministrate 38.951.566 terze dosi. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione regionale

Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 6 aprile, poi, oggi la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 9.094 casi. Seguono Lazio (+7.782), Campania (+7.277) e Veneto (+6.989).

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 10.164. Qui i posti letto occupati sono 82 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 466 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 5 in meno di ieri, e sono entrate 51 persone in TI.

