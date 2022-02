Bollettino covid oggi, 9 febbraio: sono 81.367 i nuovi casi e il tasso di positività è dell’11,2%

Roma, 9 febbraio 2022 – Sono almeno 11.847.436 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 9 febbraio 2021, i nuovi casi sono 81.367. Ieri, invece, erano 101.864. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 149.896, 384 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 134.460. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 9.822.915. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 1.874.625, 53.175 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 9 febbraio 2022

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 9 febbraio, sono stati effettuati 731.284 tamponi. Inoltre, il tasso di positività ora è dell’11,1%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 11 sono risultati positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

A oggi, inoltre, sono state somministrate oltre 131,3 milioni di dosi. Più di 47,8 milioni di cittadini, poi, hanno completato il ciclo vaccinale. Il totale delle terza dosi già somministrate, infine, è di 50.543.905. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione sanitaria

Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 9 febbraio, la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 9.374 casi. Seguono poi Lazio (+7.996), Campania (+7.948), Veneto (+7.903) ed Emilia-Romagna (+7.463). Il maggior numero di decessi, poi, lo segnala la Sicilia (+57, di 45 pregressi). Nel conteggio sono stati inseriti almeno 74 decessi pregressi: 45 della Sicilia (sui 57 comunicati oggi), 19 della Campania e 10 del Lazio. Solo due le regioni hanno zero lutti: Valle d’Aosta e P.A. di Trento.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 17.932. Qui i posti letto occupati sono 405 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 1.350 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 26 in meno di ieri, e sono entrate 90 persone in TI.

