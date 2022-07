Bonus 200 euro, il governo valuta di prorogarlo

Roma, 13 luglio 2022 – Arriverà un bonus (quasi) 200 euro ogni mese? Forse. Con il prossimo decreto, infatti, il governo Draghi sembra avere intenzione di approvare un intervento volto ad alleviare la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni sul modello del bonus di 200 euro. E si potrebbe optare, quindi, per una cifra leggermente inferiore, da concedere per alcuni o forse tutti i mesi.

Bonus 200 euro, cos’ha in programma il governo

Stando a quanto riportato da Il Sole 24 ore, sarebbero in corso valutazioni dei tecnici ministeriali al Tesoro per calcolare l’impatto economico della misura e quali categorie di lavoratori ne avranno beneficio. In seguito il Governo punta a intervenire nella manovra di fine anno sul cuneo fiscale-contributivo per rendere strutturale il sostegno ai salari e al potere di acquisto, a tutto vantaggio dei lavoratori. Sul piatto, per ora, ci sarebbero 4-5 miliardi destinati a quel preciso scopo. L’obiettivo di Draghi, quindi, pare essere quello di concentrare l’intervento sulle fasce di reddito sotto i 35mila euro. Il taglio al cuneo andrebbe raccordato alla riforma dell’Irpef, magari con un altro taglio sui contributi.

Intanto, Mario Draghi ha confermato anche l’intenzione del Governo di aumentare gli stipendi degli italiani. Un piano che verrà realizzato in tre mosse: rinnovi contrattuali, introduzione di un salario minimo e taglio del cuneo fiscale.

