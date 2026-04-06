Bonus asilo nido 2026, al via le domande: fino a 3.600 euro l’anno per le famiglie

Roma, 6 aprile 2026 – È ufficialmente aperta la procedura per richiedere il Bonus asilo nido 2026. Con il messaggio del 31 marzo, l’INPS ha annunciato l’attivazione del servizio online per la presentazione delle domande, confermando anche per quest’anno un sostegno economico importante per le famiglie con figli piccoli.

Il contributo può arrivare fino a 3.600 euro annui, con importi variabili in base all’ISEE, e si rivolge non solo ai cittadini italiani ma, a determinate condizioni, anche ai cittadini stranieri residenti in Italia. Nella circolare del 27 marzo sono infatti specificati i permessi di soggiorno che danno diritto all’accesso al beneficio.

Domanda più semplice e valida fino ai tre anni del bambino

Una delle principali novità riguarda la durata della domanda: da quest’anno sarà valida fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Questo significa meno burocrazia per le famiglie, che non dovranno ripresentare la richiesta ogni anno.

Resta comunque necessario indicare, per ciascun anno, le mensilità per cui si richiede il contributo e caricare le ricevute di pagamento entro il 30 aprile dell’anno successivo. La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene il costo della retta.

Per i bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido, è previsto un contributo alternativo per forme di assistenza domiciliare, richiedibile dal genitore convivente.

Come fare domanda: solo online o tramite patronato

La richiesta può essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi a un patronato. Il sistema digitale rappresenta ormai l’unico canale ufficiale per accedere al beneficio.

Quali strutture sono ammesse al contributo

Il bonus è riconosciuto solo per strutture autorizzate a offrire servizi educativi per la prima infanzia. Rientrano tra queste nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi domiciliari.

Prima di approvare la domanda, l’INPS verifica sempre che la struttura indicata sia regolarmente abilitata secondo la normativa regionale. I controlli vengono effettuati consultando gli elenchi ufficiali o richiedendo conferma agli enti competenti.

Per evitare ritardi o rifiuti, è fondamentale che le famiglie inseriscano nella domanda i riferimenti precisi dell’autorizzazione della struttura frequentata dal bambino.

Un sostegno sempre più centrale per le famiglie

Il Bonus asilo nido si conferma uno degli strumenti principali di sostegno alla genitorialità, soprattutto in un contesto di calo delle nascite e aumento del costo della vita. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia e contribuire concretamente alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

Per i dettagli completi e l’elenco dei requisiti, è possibile consultare la circolare ufficiale pubblicata dall’INPS.