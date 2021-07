Bonus sulle bollette, gli sconti iniziano oggi: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Roma, 1 luglio 2021 – Da oggi si attivano gli sconti automatici sulle bollette dell’acqua, della luce e del gas per tutte le famiglie in difficoltà economica. A differenza del precedente sistema che si avviava su richiesta, a partire dal 1 luglio 2021 lo sconto verrà avviato automaticamente dopo la compilazione della Dichiarazione sostituiva unica. Inoltre, il bonus bollette avrà una durata di 12 mesi. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus bollette, chi può ottenerlo

Innanzitutto, cerchiamo di capire chi ha diritto al bonus sulle bollette di acqua, luce e gas. I destinatari sono le famiglie che si trovano in queste condizioni:

Isee non superiore a 8.265 euro

nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e un indicatore Isee non superiore ai 20.000 euro

nucleo titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza

uno dei componenti del nucleo familiare ISEE è titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruisce di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici.

Inoltre, quanto vale il bonus bollette? Lo sconto dipende da una serie di fattori come il numero di componenti del nucleo familiare. Un solo componente del nucleo familiare ha diritto al bonus per ciascuna tipologia. Per l’anno in corso, lo sconto è di 128 euro se il nucleo è formato da 1 o 2 componenti, di 151 se è composto da 3 o 4 persone e di 177 euro se in famiglia sono più di 5. La cifra viene detratta automaticamente dalle bollette, le quali riportano una parte del bonus proporzionale al periodo di riferimento dei consumi.

Come richiedere lo sconto

Per ottenere il bonus sulle bollette basta compilare la Dichiarazione sostituiva unica ogni anno, la stessa necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE. Se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’Inps invierà automaticamente tutte le informazioni al Sistema Informativo Integrato, la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. L’analisi dei dati definirà nel dettaglio il diritto allo sconto. Per quanto riguarda i nuclei familiari serviti da forniture centralizzate, è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico specifico.

