Bonus, il governo ha aperto un portale per conoscere tutti gli incentivi in vigore

Roma, 3 giugno 2022 – Ieri, giovedì 2 giugno, è stata inaugurata la nuova piattaforma creata dal Ministero dello Sviluppo Economico per fare chiarezza su tutti i bonus e gli incentivi statali presenti al momento.

Nuovo portale per conoscere i bonus in vigore

Il portale creato da governo per far conoscere con esattezza tutti i bonus attualmente in vigore si trovala sito incentivi.gov.it. La pagina fa parte di un ampio progetto di riforma a cui sta lavorando l’esecutivo. L’obiettivo è quello di “migliorare l’efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, attraverso una ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica razionalizzazione delle misure agevolative”. Nel provvedimento, inoltre, è stata inserita anche la creazione si una sezione specifica per “facilitare la conoscenza da parte delle imprese degli strumenti disponibili. Favorendo il potenziamento e una maggiore sinergia tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il portale”.

Lo scopo, quindi, è quello di tagliare la burocrazia. E favorire non solo la trasparenza, ma anche l’immediatezza delle linee guida. Il tutto sulla base di una nuova iniziativa che il ministro Giorgetti ha definito “uno strumento al servizio delle imprese e degli imprenditori che vogliano sviluppare un’idea e far crescere i loro progetti”. Il portale viene aggiornato con le norme di riferimento per ogni incentivo e con la relativa modulistica per farne richiesta.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia