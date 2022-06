Bonus luce e gas 2022, quali sono i requisiti e come fare per ottenerlo

Roma, 1 giugno 2022 – A causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, il governo ha potenziato i bonus di luce e gas per il 2022. Fino al 31 dicembre, infatti, è stata allargata la platea dei beneficiari grazie all’innalzamento del tetto ISEE. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus luce e gas, tutte le novità

Potrà accedere al bonus luce e gas, infatti, chiunque possa dimostrare un reddito fino a 12 mila euro, invece che 8.265 euro. La misura è inclusa nel decreto Bollette, e sarà applicata fino al 31 dicembre 2022. Resta, invece, confermato il limite ISEE previsto per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) e fissato a 20mila euro. Inoltre, possono usufruire del beneficio anche coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza e chi, all’interno del proprio nucleo famigliare, ha componenti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita.

Il bonus luce e gas non dovrà essere richiesto, ma basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica necessaria per l’ottenimento dell’ISEE. Tale dichiarazione può essere presentata tramite il sito dell’INPS, il proprio Comune oppure un CAF abilitato, così da certificare di essere in possesso dei requisiti fissati dalla legge per poter accedere al bonus. L’incentivo, quindi, poi verrà accreditato direttamente in bolletta, e un’apposita voce mostrerà a quanto ammonta l’incentivo e quanto si è riusciti a risparmiare. Per i clienti “indiretti“, come chi ha una fornitura di gas condominiale, invece, il bonus viene erogato tramite bonifico domiciliato. E può essere ritirato in un Ufficio Postale.

Bonus luce e gas, come richiederlo

Per quanto riguarda il Bonus luce e gas per disagio fisico, invece, è necessario compilare una domanda e accompagnarla con un certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di saluta, la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero e l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata. Inoltre, servono anche il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato, se diverso dal richiedente, e il cosiddetto “Modulo B”. La richiesta, infine, dovrà essere presentata ai Comuni o ai CAF abilitati.

Il Bonus gas per disagio economico, poi, viene calcolato sul numero dei componenti del nucleo famigliare, sull’utilizzo del gas e sulla zona climatica nel quale si abita. In questo caso, l’importo complessivo varia dai 28,21 euro fino ai 146,51 euro.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia