Bonus patente autotrasporto: via alle domande per ottenere fino a 2.500 euro

Roma, 20 ottobre 2025 – Da oggi 20 ottobre 2025, alle ore 12.00, è nuovamente attiva la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il Bonus Patente Autotrasporto, l’incentivo pensato per favorire l’accesso alle professioni del trasporto di persone e merci.

Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase ammonta a 4,7 milioni di euro e permetterà a molti giovani di avvicinarsi al mondo dell’autotrasporto, un settore che continua a registrare una forte richiesta di personale qualificato.

Il bonus è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono conseguire le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci.

L’incentivo copre fino all’80% delle spese di formazione, per un massimo di 2.500 euro a beneficiario, e può essere utilizzato solo presso enti di formazione accreditati.

Le domande potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse, esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale online del Ministero.

Questo intervento rappresenta una concreta opportunità per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nel settore dell’autotrasporto, contribuendo al rinnovamento e alla qualificazione professionale di un comparto strategico per l’economia nazionale.