Bonus Psicologo 2022, nuovi fondi in arrivo nel Decreto Aiuti bis

Roma, 4 agosto 2022 – A due giorni dall’apertura della procedura per ottenere il bonus psicologo sono state presentate 113.343 domande. Al 2 agosto sono state superate le 170 mila. I fondi a disposizione, però, sono solamente 10 milioni, e basteranno per coprire meno della metà delle domande. Proprio per questo motivo nella bozza del Decreto Aiuti bis è stato previsto un nuovo finanziamento, visto anche il grande successo dell’iniziativa.

Bonus psicologo, nuovi fondi in arrivo

A dare la notizia è stata l’Ansa, che ha pubblicato l’intera bozza del testo del Decreto Aiuti Bis. Ancora non è stato stabilito l’importo del nuovo finanziamento per il bonus psicologo. Sulla stessa linea del precedente, però, dovrebbe permettere a molti cittadini di accedere al contributo fino a 600 euro che consente di ripagare, almeno in parte, le spese della psicoterapia. I 10 milioni di euro messi a disposizione dal Decreto Aiuti, infatti, sono risultati insufficienti per coprire tutte le richieste, ma solamente per circa 16mila domande. Secondo quanto riportato dall”Inps, però, al 2 agosto le persone che hanno compilato i moduli per ottenere il bonus sono state più di 170 mila. Questo ha fatto comprendere la necessità di stanziare nuovi fondi.

