Campania, per il Natale minori stranieri preparano pasti per i poveri

Roma, 23 dicembre 2022 – I minori stranieri non accompagnati e i volontari della parrocchia del Buon Pastore di Caserta hanno lavorato insieme per offrire un pasto ai bisognosi e ai senzatetto il giorno di Natale. Almeno cinque giovani ospiti dell’accoglienza Sai Msna di Caserta, gestita dalla onlus Cidis, hanno collaborato con i volontari dell’Azione Cattolica e della Caritas parrocchiale nella preparazione dei pasti da distribuire nelle strade del quartiere.

Questa è una collaborazione che era già stata sperimentata con successo durante la Pasqua e che ora vede nuovamente i due gruppi lavorare insieme per raggiungere gli ultimi e gli indifesi nella società.

Il legame tra i minori stranieri non accompagnati e i volontari è inoltre cresciuto grazie a due incontri recenti. Il primo si è svolto nella sala Moscati della chiesa del Buon Pastore, dove i minori hanno raccontato la loro storia e si sono confrontati con alcune famiglie e cittadini del territorio. Inoltre, i volontari hanno presentato le numerose attività svolte in città dal Cidis per favorire l’integrazione sociale dei giovani migranti e le varie formule di affido previste dai progetti Fab Together (Family Based Care for Children in Migration) e Il Posto giusto, destinate a chi vuole donare del proprio tempo libero a questi ragazzi, coinvolgendoli in attività ludiche, sportive, didattiche e culturali. Tra le proposte dei volontari, c’è anche quella di organizzare per i minori stranieri un corso gratuito di orientamento al lavoro e di affiancarli nelle attività di doposcuola.

Il secondo incontro, invece, è stato con una delegazione dell’Azione Cattolica giovani e si è svolto a Casa Akim, una delle comunità del Cidis. Si è trattato di una serata di confronto e convivialità per conoscere meglio i loro coetanei, immergersi nel loro contesto quotidiano e condividere sogni, passioni e speranze per il futuro. I volontari sperano che questo sia solo l’inizio di un percorso di condivisione che possa durare a lungo e che sarà alimentato da scambi culturali continui, progetti di cittadinanza attiva e iniziative ludiche e formative.