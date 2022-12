Meloni, lo scontro con la Francia sulla Ocean Viking è stata la spia di un problema che necessita di una risoluzione in chiave europea

Roma, 23 dicembre 2022 – Il presidente del Consiglio Meloni ha discusso, ieri sera, delle difficoltà dell’Unione europea nella gestione del fenomeno migratorio durante una registrazione di Porta a Porta.

I rapporti tra Italia e Francia. La Francia aveva recentemente colpito duramente l’Italia per non aver autorizzato lo sbarco dei migranti della Ocean Viking e aveva anche deciso di interrompere l’accordo di ricollocamento dei richiedenti asilo con l’Italia e aveva chiesto agli altri governi europei di fare altrettanto. Tuttavia, molti esecutivi hanno evitato di seguire l’esempio francese, dimostrando la volontà di mantenere l’accordo. Meloni ha sostenuto che la soluzione non è la redistribuzione dei migranti, ma piuttosto fermare le partenze, perché il 70% dei migranti rimane in Italia e solo il 30% viene redistribuito.

Accoglienza. Meloni ha anche sottolineato il problema della protezione delle frontiere esterne dell’Unione europea e ha affermato che l’Italia non può rimanere isolata come gli altri Paesi di primo approdo lungo le rotte del Mediterraneo. Ha anche menzionato il problema dell’immigrazione clandestina e della gestione dei rifugiati, sostenendo che c’è bisogno di un sistema di accoglienza che non premi chi arriva illegalmente in Italia.