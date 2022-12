Reggio Emilia, cittadinanza per 30 nuovi italiani

Roma, 23 dicembre 2022 – La Sala del Tricolore a Reggio Emilia ha ospitato una cerimonia solenne in occasione della giornata internazionale del migrante, durante la quale 30 persone di origini straniere residenti a Reggio Emilia hanno ricevuto la cittadinanza italiana. Tra i trenta nuovi italiani c’erano anche quattro coppie di coniugi, una coppia con una figlia e una madre insieme al figlio. Nel corso del 2022, sono state 707 le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel comune capoluogo. La cerimonia è stata accompagnata dalle note del coro interculturale reggiano, fondato nel 2019.

Per molti dei nuovi cittadini italiani, ottenere la cittadinanza rappresenta il coronamento di un sogno raggiunto spesso dopo molte difficoltà, poiché lo sradicamento da un paese d’origine è sempre un sacrificio. Tuttavia, diventare cittadini italiani rappresenta anche un traguardo importante, poiché significa avere la possibilità di godere dei diritti e dei doveri di un cittadino italiano, nonché di avere maggiori opportunità di integrazione nella società italiana.

La cittadinanza italiana può essere ottenuta in diversi modi, ad esempio per nascita da genitori italiani, per matrimonio con un cittadino italiano, o per residenza in Italia per un determinato periodo di tempo.