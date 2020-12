Roma, 30 dicembre 2020 – Da domani fino al 3 gennaio l’Italia torna a essere in zona rossa. Questo significa che verrano reimpostate le misure anti covid più restrittive, con la possibilità di uscire di casa solamente per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute. Ci sono però alcune deroghe che permettono, per esempio, di fare visita ai propri cari e agli amici. Tra le novità più importanti c’è sicuramente il prolungamento del coprifuoco la notte di capodanno, che invece che terminare alle ore 5 si posticipa alle 7 del mattino. Vediamo cos’altro si può fare e cosa no.

Italia zona rossa, come cambia il coprifuoco

Da domani fino al 3 gennaio, e poi di nuovo dal 5 al 6 l’Italia quindi torna a essere zona rossa. In più, il coprifuoco per capodanno viene prolungato, decisione presa con lo scopo di tentare di evitare gli assembramenti all’interno delle abitazioni private. Per spostarsi è obbligatorio essere in possesso dell’autocertificazione, così da poter giustificare ogni spostamento. La veridicità dell’autocertificazione, poi, sarà soggetta a ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine. La falsa dichiarazione, infatti, costituisce un reato. Ricordiamo, inoltre, che è possibile uscire di casa solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute.

In più, è concesso andare a fare visita a casa di amici e parenti, solamene una volta al giorno e in massimo due persone non conviventi. Questo, senza considerare eventualmente figli a carico con meno di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti conviventi. Infine, è sempre legittimo lo spostamento per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Tutti i movimenti, però, sono vietati al di fuori della Regione, sempre a meno che non ci siano motivazioni di salute, lavoro o necessità.

Coprifuoco Capodanno, le attività sospese

Le attività di ristorazione, i bar, le pasticcerie e le gelaterie potranno rimanere aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Allo stesso modo, anche i negozi di vendita al dettaglio dovranno tenere le serrande abbassate. Fanno eccezione esclusivamente le attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità, le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie. Anche i mercati sono sospesi. Il coprifuoco di capodanno, poi, viene posticipato: è vietato spostarsi dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia