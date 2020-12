Roma, 30 dicembre 2020 – Sono 2.083.689 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 dicembre 2020, i nuovi casi sono 16.202. Ieri, invece, erano 11.224. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 73.604, 575 solamente nelle ultime 24 ore. Sono aumentati i guariti o i dimessi: 19.960 oggi. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 1.445.690. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 564.395, 4.333 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 30 dicembre 2020

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 dicembre, sono stati effettuati 169.045 tamponi, 40.305 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività è salito di nuovo: ora è del 9,6%, un giorno fa era dell’8,7%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 9 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

Anche oggi il Veneto è la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 dicembre 2020, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 2.986 nuovi casi. Lo seguono la Lombardia con +1.673, la Puglia (1.470), l’ Emilia-Romagna (+1.427), il Lazio (+1.333), la Sicilia (+1.084) e il Piemonte (+1.046). Oggi nessuna regione riesce a segnalare zero vittime. Il maggior numero di morti è sempre in Veneto, che ne registra 112. Poi in ordine c’è la Lombardia (+80), l’Emilia Romagna con 69 decessi e il Lazio con 66. “Mi auguro che la situazione del Veneto non sia una specie di antefatto rispetto a quello che ci possiamo aspettare in termini di ripresa della malattia a gennaio”, ha detto Massimo Galli, primario di malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai3.

Continua a calare la pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 dicembre, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 23.566. Qui i posti letto occupati sono 96 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.528 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 21 in meno di ieri, tuttavia sono entrate 175 persone in TI. Ora si può dire che la sanità non sia più in allarme. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Agenas, infatti, gli ospedali non sono più oltre la soglia critica per numero di persone in cura. Ora i posti nelle terapie intensive occupati sono il 30% di quelli disponibili, e calano al 37% i posti letto occupati nei reparti ospedalieri ordinari.

